وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المقترح الإيراني تضمن إنهاء الحصار البحري مقابل إعادة فتح المضيق، دون التطرق بشكل مباشر إلى مصير البرنامج النووي، وهو ما أثار تحفظات داخل الإدارة الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ترمب أبلغ مستشاريه في البيت الأبيض أنه "غير راضٍ" عن العرض الإيراني، مشددا على موقفه الرافض لامتلاك طهران أسلحة نووية.

ولم يتضح على وجه الدقة سبب عدم رضا ترامب عن المقترح، إلا أنه شدد مراراً على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً.

رسالة البيت الأبيض

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز: "لن تتفاوض الولايات المتحدة عبر وسائل الإعلام... ولن يبرم الرئيس إلا صفقة تكون جيدة للشعب الأميركي والعالم".

وأكدت أن النقاشات لا تزال مستمرة بشأن الحرب وجهود إيران في تخصيب اليورانيوم.

وبحسب التقرير، هناك تباين في وجهات النظر داخل الإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع إيران، إذ يرى بعض المسؤولين ضرورة مواصلة الضغط الاقتصادي والعسكري، فيما يفضل آخرون التوصل إلى اتفاق مرحلي يخفف التوتر.

وتواصل إيران رفض المقترحات الأميركية التي تدعوها إلى تعليق برنامجها النووي أو تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يعقّد فرص التوصل إلى تسوية شاملة.

ويقول مسؤولون أميركيون إن القيادة الإيرانية لم تمنح مفاوضيها تفويضاً لتقديم تنازلات بشأن الملف النووي، ما يعرقل أي محاولة للتوصل إلى تسوية أو اتفاق سلام.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميا، ما يجعل أي توتر في المنطقة مؤثرا بشكل مباشر على أسواق الطاقة الدولية.

وقالت مصادر ‌إيرانية ⁠الإثنين إن المقترح ينطوي على تأجيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى حين ⁠انتهاء ‌الحرب وحل النزاعات المتعلقة بالملاحة من المنطقة.