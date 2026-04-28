وأضاف المسؤول "إنه (ترامب) لا يحبذ هذا المقترح"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق ‌من نفس اليوم، ناقش ترامب المقترح مع كبار مستشاريه ‌للأمن ‌القومي.

وقالت مصادر ‌إيرانية ⁠الإثنين إن المقترح ينطوي على تأجيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى حين ⁠انتهاء ‌الحرب وحل النزاعات المتعلقة بالملاحة من المنطقة.

وتقول واشنطن إن تسوية القضايا ⁠النووية ضرورية منذ البداية.

وأفادت مصادر من باكستان التي ⁠تقوم بدور الوساطة بأن الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لم تتوقف.

لكن آمال إحياء جهود السلام تضاءلت منذ أن أعلن ترامب مطلع الأسبوع إلغاء زيارة مبعوثه ‌الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى إسلام آباد.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم، الإثنين، إن ترامب وفريقه للأمن القومي متشككون في عرض إيران.

وحسبما ذكر المسؤولون، فإن ترامب لم يرفض العرض الإيراني إلا أنه أبدى ملاحظات حول عدم تعامل إيران "بحسن نية".

وعلّقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي، الإثنين، على الأنباء المتعلقة بالمقترح الإيراني، قائلة إنه "قيد النقاش".

وأضافت: "بمجرد أنه تم الإبلاغ عنه، سأؤكد أن الرئيس اجتمع هذا الصباح مع فريقه للأمن القومي"، رافضة القول ما إذا كان ترامب سيقبل بالمقترح أم لا.

من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن موقف إيران من مضيق هرمز الذي يمرّ عبره عادة خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، لا يلبي المطالب الأميركية.

وشدد روبيو في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الإثنين، على أن مستويات العقوبات والضغط على إيران "استثنائية"، ويمكن للولايات المتحدة زيادتها.

وأوضح روبيو في مقابلته مع "فوكس نيوز" ردا على سؤال يتعلق بطبيعة الرد الأميركي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران أن "هذا قرار الرئيس ترامب، ومستوى العقوبات والضغط المفروض على إيران استثنائي، وأعتقد أنه يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وتابع قائلا: "أعتقد أن الإيرانيين جادون في إخراج أنفسهم من المأزق الذي هم فيه".

وبيّن أن "جميع المشكلات التي كان الإيرانيون يواجهونها قبل بدء هذا الصراع لا تزال قائمة أو أصبحت أسوأ، لكن لديهم الآن نصف عدد الصواريخ، ولا يملكون أي مصانع، ولا بحرية".

وأشار روبيو إلى أن هناك العديد من الأسئلة غير المُجابة التي تحيط بالمرشد الأعلى الجديد لإيران، مضيفا أن "تغيير النظام يجب أن يأتي من داخل إيران".