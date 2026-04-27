وكان المشتبه به، الذي قالت قوات ‌الأمن إنه ‌يدعى كول ألين، قد اقتحم نقطة تفتيش حاملا سلاحا في الطابق التالي لقاعة الحفلات حيث كان حفل ‌عشاء جمعية مراسلي البيت ‌الأبيض ⁠لعام 2026 جاريا.

وقال متحدث باسم الفندق في بيان: "كان الفندق يعمل وفقا لبروتوكولات أمنية صارمة ⁠للمكان ‌وفقا لتوجيهات جهاز الخدمة السرية الأميركي، ⁠الذي تولى قيادة الإجراءات الأمنية".

وأضاف المتحدث ⁠أن جهاز الخدمة السرية، المسؤول عن ​سلامة الرئيس، عمل بالتنسيق ⁠مع ​مجموعة من فرق الأمن بما في ذلك الشرطة المحلية في واشنطن ​العاصمة وأمن الفندق.

ومن المتوقع أن يمثل ألين، المتهم بإطلاق النار وإصابة أحد عملاء الخدمة السرية، أمام ​المحكمة ‌في وقت لاحق الاثنين لمواجهة تهم جنائية.