وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي إن "طائفة الكراهية اليسارية ضد الرئيس وكل من يدعمه ويعمل لصالحه تسببت في إصابة ومقتل العديد من الأشخاص، وكادت أن تكرر ذلك في نهاية الأسبوع".

ويمثل المسلح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة المراسلين الذي كان مقاما في فندق بواشنطن أمام القضاء الاثنين.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أن المشتبه به الذي قالت وسائل الإعلام الأميركية إن اسمه كول توماس آلن (31 عاما)، كان يهدف لمحاولة اغتيال ترامب وعدد من كبار مسؤولي إدارته خلال حفل العشاء السنوي الذي أقيم السبت.

من جانب آخر، ⁠قالت ليفيت إن ‌الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب ناقش ‌الإثنين ‌مع ⁠كبار مستشاريه ⁠في ‌مجال الأمن ⁠القومي مقترحا إيرانيا ⁠جديدا ​للتوصل ⁠إلى ​حل للحرب ​بين البلدين.