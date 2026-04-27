وقالت هيئة الطيران المدني في جنوب السودان في بيان، إن الطائرة من طراز سيسنا، وأقلعت من مطار جوبا الدولي في الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، وتحطمت على بعد حوالى 20 كيلومترا من العاصمة، ولم ينج أي من ركابها.

وكان على متن الطائرة 12 شخصا من جنوب السودان وشخصان من كينيا.

وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ التابع للأمم المتحدة الذي أرسل إلى المكان، "كانت جميع الجثث متفحمة لدرجة يصعب معها التعرف عليها".

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن التقارير الأولية تفيد بأن سبب الحادث هو "الظروف الجوية السيئة، خصوصا انخفاض مستوى الرؤية".

وتتكرر حوادث تحطم الطائرات في البلاد، وغالبا ما تعزى إلى الحمولة الزائدة أو سوء الأحوال الجوية.

وفي يناير 2025، قتل 20 شخصا في تحطم طائرة في شمال دولة جنوب السودان. وفي العام 2021، لقي 5 أشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرة شحن تحمل وقودا تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. وفي 2015، أسفر تحطم طائرة في جوبا عن مقتل 36 شخصا.