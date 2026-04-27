وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في وقت ‌سابق أن السفينة (بانورميتيس)، التي قالت إنها تحمل حبوبا ‌من الأراضي ‌الأوكرانية المحتلة التي تعتبرها كييف مسروقة، تنتظر الحصول على إذن للرسو في حيفا.

وقال المصدر الأوكراني، طالبا عدم ذكر ‌اسمه: "إذا لم يتم رفض ‌هذه السفينة ⁠وحمولتها، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ مجموعة كاملة من الإجراءات الدبلوماسية والقضائية الدولية".

ولم ترد ⁠وزارة ‌الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

وأفادت ⁠هآرتس، الأحد، بأن 4 ⁠شحنات من حبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة تم ​تفريغها بالفعل ⁠في إسرائيل ​هذا العام.

وقال المصدر: "ممارسة غسل البضائع المسروقة أمر غير مقبول، وتجاهلت إسرائيل ​بصورة أساسية مطالبنا بشأن السفينة السابقة".

وأضاف المصدر أن كييف تتعقب السفينة، محذرة من أن السماح لها بالرسو ​ستكون ‌له عواقب على العلاقات الثنائية بين ​أوكرانيا وإسرائيل.