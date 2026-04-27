وحذر روبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، من مساعي طهران لفرض واقع جديد في الممر المائي الدولي.

وقال روبيو: "لا يمكنهم جعل هذا الأمر طبيعيا، كما لا يمكننا التسامح مع محاولتهم تطبيع نظام تقرر فيه إيران من يسمح له باستخدام ممر مائي دولي، وكم يتعين عليك دفعه لهم مقابل استخدامه".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي، أن الانقسام داخل القيادة الإيرانية يعتبر العقبة الأكبر أمام التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وفي وقت سابق من الإثنين، ذكر ⁠موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن ‌مسؤول أميركي ومصدران ‌مطلعان ‌أن إيران قدمت عبر ‌وسطاء باكستانيين ‌مقترحا ⁠جديدا إلى ⁠الولايات ‌المتحدة لإعادة ⁠فتح مضيق هرمز ⁠وإنهاء الحرب. ويشمل ⁠المقترح إرجاء المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية أولا.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين اجتماعا في غرفة العمليات بشأن إيران مع كبار فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية.