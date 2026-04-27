وكان عراقجي قد حمّل الولايات المتحدة، فور وصوله إلى روسيا، مسؤولية فشل المحادثات التي كانت مرتقبة في إسلام آباد للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، فيما لا يزال وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن صامدا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن بوتين قوله لعراقجي: "من جانبنا، سنفعل كل ما يخدم مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة، حتى يتحقق السلام في أقرب وقت ممكن".

وأشاد بوتين أيضا بالشعب الإيراني و"صموده"، بحسب ما أفادت وكالة تاس الروسية.

وأضاف أن "روسيا، على غرار إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية".