ووقع الحادث بالتزامن مع إقامة عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض السنوي، وهو الحدث الذي يجمع نخبة من السياسيين والإعلاميين وكبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت لقطات الفيديو، الرجل جالسا في مكانه، ومستمرا في العشاء، بينما سارع الحضور إلى الاختباء تحت الطاولات أو الركض باتجاه المخارج الآمنة.

ووصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تصرف الرجل بأنه "أغرب رد فعل يمكن رؤيته في موقف مشابه"، حيث لم يبد الرجل أي رد فعل تجاه الصراخ أو حركة الحشود المتسارعة من حوله.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الحفل لم يخصص له مستوى التأمين المعتاد للتجمعات التي تضم كبار المسؤولين، ما يعني عدم نشر كامل الموارد الأمنية.

ومن المقرر أن يعقد السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي جلسة استماع لاستجواب جهاز الخدمة السرية بشأن الترتيبات الأمنية.