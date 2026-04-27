وأعلنت السلطات اعتقال كول توماس ألين، من مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا، خلال حفل العشاء الذي أقيم السبت في واشنطن، والذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار أعضاء إدارته.

وتتطابق صورة الملف الشخصي لكول توماس ألين على وسائل التواصل الاجتماعي، مع صورة الرجل المشتبه به، وبحسب سيرته الذاتية المنشورة على الإنترنت، عمل ألين بدوام جزئي خلال السنوات الست الماضية في شركة "سي تو إيديوكيشن"، وهي شركة تقدم خدمات الاستشارات للالتحاق بالجامعات وبرامج الإعداد للاختبارات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

وفي رسالة أرسلها إلى أفراد عائلته قبل دقائق من الهجوم، وصف الرجل (31 عاما) نفسه بأنه "قاتل فيدرالي ودود"، وانتقد بشدة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأميركية في عهد ترامب، على الرغم من أنه لم يذكر اسم الرئيس الجمهوري صراحة، وذلك بحسب نسخة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وتجاوزت الرسالة ألف كلمة، واتسمت بأسلوب غير مترابط وشخصي للغاية، حيث بدأت بشكل مفاجئ بعبارة ودية "مرحبا بالجميع!" قبل أن تنتقل إلى الاعتذار لأفراد عائلته وزملائه في العمل ورفاقه في السفر، وحتى الغرباء الذين كان يخشى أن تطالهم أعمال العنف.

وتراوحت الرسالة بين الاعتراف والشكوى والوداع، حيث شكر لان الأشخاص في حياته بينما كان يحاول في الوقت نفسه تبرير الهجوم.

وفي موضع آخر، تذبذبت الرسالة بين الغضب السياسي والتبريرات الدينية والردود على منتقدين متخيلين، حتى أنها بدت أحيانا وكأنه يخوض نقاشا مباشرا مع معارضيه في الوقت الفعلي.

وقالت السلطات إن ألين سيواجه اتهامات تشمل استخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، والاعتداء على موظف اتحادي، بالإضافة إلى تهم أخرى محتملة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الإثنين.

وأظهر البحث في قواعد بيانات المحاكم على مستوى الولايات والمحاكم الاتحادية عدم وجود أي دليل على أن ألين قد وجهت إليه أي تهمة جنائية من قبل.

وحصل ألين (31 عاما) على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في عام 2017 من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا.

وبحسب سجلات التصويت، لم يكن ألين منتميا لأي حزب سياسي. وسبق له أن تبرع بمبلغ 25 دولارا لمنصة ActBlue في عام 2024، مع ملاحظة “مخصصة لهاريس للرئاسة”، وفقا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وذكر ألين في سيرته مشاركته في زمالة طلابية مسيحية بالمعهد، وكذلك في مجموعة جامعية كانت تنظم منافسات باستخدام مسدسات "نيرف".

كما بثت محطة محلية في لوس أنجلوس تابعة لشبكة "إيه بي سي" مقابلة مع ألين خلال سنته الأخيرة في الجامعة، ضمن تقرير عن تقنيات حديثة لمساعدة كبار السن، حيث كان قد طور نموذجا أوليا لنوع جديد من مكابح الطوارئ للكراسي المتحركة.