ويجتمع الرئيس الأميركي مع فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية، وفق ما أفاد باراك رافيد، الصحفي في موقع "أكسيوس" الأميركي.

وأضاف عبر منصة إكس أن "الاجتماع سيتناول المفاوضات مع إيران والخيارات الممكنة بالنسبة إلى المراحل المقبلة في الحرب".

من جانبها، نقلت قناة "آيه بي سي" عن مسؤولين أميركيين "يواكبان التحضيرات" أن "إدارة ترامب تظهر ثقة متزايدة بتأثير حصارها البحري على الموانىء الإيرانية، (مقابل) تشكيك متزايد بقدرة المباحثات مع مفاوضي إيران الحاليين على تحقيق النتائج المتوخاة".

وذكر "أكسيوس" أن إيران نقلت إلى الولايات المتحدة اقتراحا جديدا يهدف إلى معاودة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن يتم التفاوض في موعد لاحق بشأن الملف النووي.

وأكدت "آيه بي سي"، نقلا عن أحد مصدريها، أن الشروط التي طرحتها طهران تبدو "أدنى بكثير من الخطوط الحمراء التي حددتها الإدارة" الأميركية.

وأخفقت حتى الآن محاولات إحياء المفاوضات التي استضافتها العاصمة الباكستانية بداية أبريل.

ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يواصل تحركه الدبلوماسي الهادف إلى حشد الدعم لبلاده في مواجهة واشنطن.