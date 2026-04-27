وقال عراقجي تعليقا على زيارته إلى سلطنة عُمان إن "المرور الآمن عبر مضيق هرمز مسألة عالمية مهمة. ومن الطبيعي أنه بوصفنا الدولتين الساحليتين لهذا المضيق (إيران وعُمان) يجب أن نتحاور لضمان مصالحنا المشتركة، وأن نكون منسقين في أي خطوة تتخذ في هذا الصدد".

وفي تصريحات آخرى، أوضح عراقجي أن زيارته إلى روسيا شكلت "فرصة جيدة" للتنسيق مع موسكو بشأن تطورات المرحلة المقبلة، في ظل الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة. وأوضح عراقجي، في مقابلة مسجلة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن الزيارة تأتي للتشاور مع "الأصدقاء الروس" حول ما جرى خلال الحرب وما يجري حاليا، في إشارة إلى ترتيبات ما بعد النزاع.

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت وصل فيه إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، في إطار جولة دبلوماسية تشمل عدة دول، وسط تعثر الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين طهران وواشنطن.

وتشهد الأزمة تحركات سياسية مكثفة، مع استمرار الخلافات بين إيران والولايات المتحدة، وإلغاء أو تأجيل جولات تفاوض كانت مقررة، ما يعكس صعوبة التوصل إلى تسوية قريبة.