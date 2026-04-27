وأوضح عراقجي، في مقابلة مسجلة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن الزيارة تأتي للتشاور مع "الأصدقاء الروس" حول ما جرى خلال الحرب وما يجري حاليا، في إشارة إلى ترتيبات ما بعد النزاع.

وأضاف أن النهج الأميركي كان السبب في "تأخير المفاوضات" التي كان مخططا لها في إسلام آباد، مشيرا إلى أن جولات التفاوض السابقة، رغم التقدم، لم تحقق أهدافها بسبب ما وصفها بـ"المطالب المفرطة" من جانب واشنطن.

في المقابل، شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وضوح مراكز القرار داخل إيران، معتبرا أن الارتباك داخل النظام يجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة.

تحركات دبلوماسية وسط حرب مستمرة

تأتي تصريحات عراقجي في وقت وصل فيه إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار جولة دبلوماسية تشمل عدة دول، وسط تعثر الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين طهران وواشنطن.

وتشهد الأزمة تحركات سياسية مكثفة، مع استمرار الخلافات بين إيران والولايات المتحدة، وإلغاء أو تأجيل جولات تفاوض كانت مقررة، ما يعكس صعوبة التوصل إلى تسوية قريبة.