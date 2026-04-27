وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن الرسائل المكتوبة تناولت بعض الخطوط الحمراء لطهران، ومن بينها قضيتا البرنامج النووي ومضيق هرمز.

ونقلت "بلومبرغ" عن التقرير قوله إن الرسائل لم تكن مرتبطة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، وإنما كانت مبادرة إيرانية لتوضيح الوضع الإقليمي، والإشارة بوضوح إلى الخطوط الحمراء للبلاد.

وأوضحت أنه تم نقل الرسائل إلى الولايات المتحدة عبر باكستان خلال الجولة الإقليمية الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

يذكر أن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران والتي أجريت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تعثرت مع اقتراب الصراع من شهرين، ولم يتضح بعد متى سيتم استئنافها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي إن الولايات المتحدة وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى بناء على طلب باكستان في انتظار مقترح موحد من طهران.

وتتوسط باكستان بين الجانبين، وقد استضافت في وقت سابق من هذا الشهر وفودا إيرانية وأميركية، من بينهم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في أول جولة من المحادثات المباشرة بهدف إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، غير أن تلك المحادثات فشلت بسبب قضية البرنامج النووي الإيراني من بين قضايا أخرى.

وتطالب إيران برفع الحصار البحري الأميركي على موانئها كشرط للدخول في محادثات جديدة مع الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال الرئيس ترامب أن الحصار سوف يستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.