ونقلت وكالة "إيسنا" عن السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي أن عراقجي سيقدم "تقريرا عن هذه المفاوضات" للمسؤولين الروس، إضافة إلى مناقشة تطورات وقف إطلاق النار والملفات المرتبطة به، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية إجراء الزيارة بهدف عقد محادثات دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

تأتي زيارة موسكو ضمن جولة شملت باكستان وسلطنة عُمان.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بإمكان إيران الاتصال إذا أرادت التفاوض، مضيفا في مقابلة مع فوكس نيوز: "إذا أرادوا التحدث معنا، فيمكنهم القدوم إلينا (...) لدينا هاتف، ولدينا خطوط جيدة وآمنة".

وشدد ترامب على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، معتبرا أن "الأمر بسيط جدا".

وتراجعت آمال إحياء المحادثات بعد أن ألغى ترامب زيارة مبعوثيه إلى إسلام آباد، في ظل عدم تحقيق اختراق سياسي، فيما أفادت مصادر باكستانية بسحب معدات أمنية أميركية من العاصمة، ما يعكس تراجعا في احتمالات استئناف التفاوض قريبا.

وتطالب طهران برفع الحصار عن موانئها وضمان عدم تكرار الهجمات، في حين ترى واشنطن أن العرض الإيراني "غير كاف"، إذ قال ترامب إن إيران "عرضت الكثير، لكن ليس ما يكفي".