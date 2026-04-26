وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن المهاجم "كتب بيانا مناهضا للمسيحية"، مشيرا إلى أنه "مضطرب للغاية بشكل واضح".

وأوضح الرئيس الأميركي أن عائلة المشتبه به كانت قد أثارت مخاوف بشأنه لدى شرطة ولاية كونيتيكت قبل الحادث، في إشارة إلى مؤشرات سابقة على سلوكه.

وفي موازاة ذلك، كشف مسؤول أميركي رفيع أن المحققين عثروا على كتابات ومنشورات على حسابات المشتبه به، ويدعى كول توماس ألين، تتضمن خطابا معاديا لترامب والمسيحية، إضافة إلى دعوات صريحة لاستهداف مسؤولين حكوميين.

وأشار المسؤول إلى أن ألين أرسل بعض هذه الكتابات إلى أفراد من عائلته قبل الهجوم، ما دفع أحدهم إلى إبلاغ الشرطة، رغم عدم الإشارة المباشرة إلى موقع الحادث.

وأضاف أن أحد أفراد العائلة أفاد بأن المشتبه به كان يدلي بتصريحات "متطرفة"، ويتحدث بشكل متكرر عن خطة للقيام بـ"شيء ما" لإصلاح أوضاع العالم، كما اعتاد التردد على ميادين الرماية للتدرب على استخدام الأسلحة.

وكشف المسؤول أن ألين كان ينتمي إلى مجموعة تعرف باسم" ذا وايد اويكس" ، وشارك في احتجاج بعنوان "نو كنيغز" في ولاية كاليفورنيا.