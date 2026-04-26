وقال ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز:"أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسنخرج منها منتصرين". وأضاف ترامب: "علينا أن نمنع إيران من حيازة سلاح نووي، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وأكد ترامب أن واشنطن ستستحوذ على "الغبار النووي" الخاص بإيران في إطار المفاوضات. كما لفت إلى أن "بعض الأشخاص الذين نتعامل معهم الآن بشأن إيران عقلانيون للغاية والبعض الآخر ليس كذلك".

وعبر عن آماله في "أن تتحلى إيران بالذكاء"، مضيفا "إذا كانت إيران تريد التحدث فيمكنها الاتصال بنا".وتابع الرئيس الأميركي :"انظروا إلى فعلناه مع فنزويلا وانظروا إلى ما فعلناه مع إيران.. إنها مدمرة".

وقال ترامب إن "حلف شمال الأطلسي لم يقف إلى جانبنا بشأن إيران".

وفيما يتعلق بحادث إطلاق النار الذي وقع مساء السبت خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي قال ترامب:"مطلق النار كان شخصا مريضا، وعائلته كانت تعرف أنه يعاني من مشكلات".

وأوضح أنه "تم إيقاف مطلق النار ولم يقترب من قاعة الاحتفالات"، مردفا: "الجميع يدرك الآن مدى الحاجة إلى قاعة جديدة في البيت الأبيض".

وأكد ترامب أنه "من الصعب تأمين الموقع الذي كان يقام فيه حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض".