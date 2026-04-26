وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "ما حدث الليلة الماضية هو السبب الرئيسي الذي دفع جيشنا العظيم، وجهاز الخدمة السرية، وقوات إنفاذ القانون، وكل رئيس على مدار الـ150 عاما الماضية لأسباب مختلفة، إلى المطالبة ببناء قاعة احتفالات كبيرة وآمنة داخل أراضي البيت الأبيض".

وأضاف: "لم يكن ليحدث هذا الحدث أبدا مع وجود قاعة الاحتفالات السرية للغاية التابعة للجيش والتي يجري بناؤها حاليا في البيت الأبيض. لا يمكننا الانتظار حتى يتم بناؤها! فهي جميلة، وتتمتع بأعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى عدم وجود غرف في الأعلى تسمح بدخول أشخاص غير مؤمنين، وتقع داخل أسوار أكثر المباني أمانا في العالم، البيت الأبيض".

وتابع الرئيس الأميركي: "يجب إسقاط دعوى قاعة الاحتفالات السخيفة، التي رفعتها امرأة كانت تمشي مع كلبها، والتي لا تملك أي حق قانوني في رفع مثل هذه الدعوى، فورا. لا ينبغي السماح لأي شيء بالتدخل في بنائها، فهي ضمن الميزانية المحددة وتتجاوز الجدول الزمني بكثير! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وجاءت تصريحات ترامب بعد حادث إطلاق نار خلال الحفل في واشنطن، حيث تم إخراجه على عجل من المنصة عقب سماع دوي إطلاق النار.

في السياق، قال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي تود بلانش إن السلطات تعتقد أن المشتبه به ربما كان يستهدف أعضاء في إدارة ترامب، مشيرا إلى أنه سافر من كاليفورنيا إلى واشنطن قبل تنفيذ الهجوم.

وأضاف أن المشتبه به، البالغ 31 عاما، أُلقي القبض عليه ويواجه اتهامات، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وأثار الهجوم صدمة واسعة، حيث أعرب عدد من قادة العالم عن إدانتهم للعنف السياسي، مؤكدين ضرورة حماية المؤسسات الديمقراطية وحرية الصحافة.