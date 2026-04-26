وبحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصدرين في إنفاذ القانون، قال المشتبه به كول ألين بعد توقيفه إنه كان يخطط لإطلاق النار على مسؤولين حكوميين، دون أن يحدد الرئيس ترامب شخصيا كهدف مباشر، مكتفيا بالإشارة إلى "مسؤولي الإدارة".

وبدأت تتكشف تفاصيل عن المشتبه به الذي فتح النار خارج القاعة التي كان يحضر فيها الرئيس دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مساء السبت. وتم إجلاء الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بأمان، ولم يُصب أي من الحضور بجروح خطيرة، وفق ما أعلنته السلطات.

وأُصيب أحد عناصر جهاز الخدمة السرية بطلقة واحدة على الأقل، إلا أن السترة الواقية من الرصاص حمته، ومن المتوقع أن يتعافى، بحسب المسؤولين.

وتم التعرف على المشتبه به، وفق مصادر إنفاذ القانون، على أنه كول ألين (31 عامًا) من مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا، وقد تم القبض عليه في موقع الحادث.

ولم تكشف السلطات عن الدافع المحتمل، إلا أن مصدرين أفادا لشبكة سي بي إس نيوز بأنه قال بعد توقيفه إنه كان ينوي إطلاق النار على مسؤولين في إدارة ترامب.

وذكر القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش لشبكة إن بي سي نيوز إنه يعتقد أن المتهم بإطلاق النار في عشاء رابطة صحفيي البيت الأبيض كان يستهدف الرئيس ومسؤولي الحكومة.

وأضاف أنه يعتقد أن كول توماس ألن تصرف منفردا، وقد اشترى سلاحين ناريين قبل بضع سنوات، مشيرا إلى أنه متعاون في التحقيق وسيتم توجيه تهم له يوم الاثنين،

كما أكد عدم وجود صلة بين الحادث وإيران، لافتا إلى أن ألين كان يقيم في الفندق وقدم إلى العاصمة من لوس أنجلوس إلى واشنطن مروروا بشيكاغو باستخدام القطار

ما نعرفه حتى الآن عن الحادث:

أفاد مصدران في إنفاذ القانون بأن ما بين خمس إلى ثماني طلقات نارية أُطلقت خلال الحادث.

وخلال مؤتمر صحفي ليلي، قال جيف كارول، القائم بأعمال رئيس شرطة العاصمة واشنطن، إن المشتبه به كان مسلحا ببندقية خرطوش ومسدس وعدة سكاكين، عندما حاول اقتحام نقطة تفتيش أمنية خارج الحفل في فندق واشنطن هيلتون.

ونشر الرئيس ترامب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر المشتبه به عاري الصدر وممددًا على أرض الفندق ويداه مقيدتان خلف ظهره بعد توقيفه.

وأكد كارول أن المشتبه به لم يُصب بطلقات نارية، لكنه نُقل إلى المستشفى للتقييم.

وأضاف أن المشتبه به كان نزيلًا في الفندق، دون توضيح موعد تسجيل دخوله أو ما تم العثور عليه في غرفته.

وقال: "في هذه المرحلة، يبدو أنه تصرف بمفرده، كمنفذ واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا.

كما صرح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي منفصل بالبيت الأبيض أن الاعتقاد السائد هو أن المشتبه به تصرف كـ"ذئب منفرد".

ما نعرفه عن خلفية المشتبه به:

أكد مصدران أن ألين كان يعمل لدى شركة تعليمية في تورانس تدعى سي تو إديوكيشن، وقد حصل على جائزة "معلم الشهر" في ديسمبر 2024.

ولم يتضح ما إذا كان لا يزال يعمل لدى الشركة. كما أفادت إدارة مدارس تورانس الموحدة في بيان أن ألين لم يكن موظفًا لديها في أي وقت.

وأكد معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في رسالة بريد إلكتروني أنه تخرج لديه عام 2017، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وشوهدت السلطات الفيدرالية والمحلية مساء السبت خارج منزل في تورانس يعتقد أنه يعود للمشتبه به، حيث أظهرت لقطات جوية دخول عملاء فيدراليين إلى المنزل.

ما التهم التي سيواجهها كول ألين؟

أعلنت المدعية العامة للعاصمة واشنطن، جانين بيرو، أن ألين سيوجه إليه اتهام باستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، بالإضافة إلى الاعتداء على موظف فيدرالي باستخدام سلاح خطير.

وأضافت أنه من المتوقع توجيه المزيد من التهم مع تقدم التحقيق.

وقالت: "من الواضح، بناء على ما نعرفه حتى الآن، أن هذا الشخص كان ينوي إحداث أكبر قدر ممكن من الأذى والدمار".