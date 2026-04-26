وأضافت الخارجية الإيرانية أن الجانبين ناقشا مستجدات المحادثات الجارية في إطار جهود وساطة تقودها باكستان، في ظل تعثر المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن.

وأكد عراقجي ضرورة أن تعمل دول المنطقة على بناء آليات أمنية جماعية، بعيدا عما وصفه بـ"التدخل الأميركي"، معتبرا "أن الحرب على إيران أظهرت أن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يؤدي إلى انعدام الأمن وتعميق الانقسام".

وأعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده لمواقف سلطنة عُمان في دعم جهود الحوار وتعزيز مساعي الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الراهنة.