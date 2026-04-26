وانتشرت على نطاق واسع مزاعم تفيد بأن ليفيت "تنبأت" بوقوع إطلاق نار خلال الحدث، استنادا إلى تصريح مقتطع من مقابلة تلفزيونية سابقة، جرى تداوله خارج سياقه الأصلي.

ويظهر في المقطع أن ليفيت كانت تتحدث في سياق ترويجي لخطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال العشاء، قائلة: "سيكون هناك طلقات نارية"، وهو مصطلح يُستخدم بمعنى مجازي يشير إلى هجوم لفظي أو انتقادات سياسية حادة، وليس إطلاق نار فعلي.

وبعد وقوع الحادث الأمني خلال الفعالية نفسها، أعاد مستخدمون نشر المقطع مصحوبا بتفسيرات تزعم أنه يحمل "إشارة مسبقة" لما حدث، ما أدى إلى انتشار واسع للرواية على منصات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، لم تصدر أي بيانات رسمية من البيت الأبيض أو وكالات إعلامية موثوقة تؤكد وجود أي تصريح مسبق يشير إلى توقع وقوع إطلاق نار، فيما اعتبر مراقبون أن ما جرى هو إعادة تفسير لمقطع مجتزأ من سياقه الإعلامي.

ويأتي هذا الجدل في وقت تواصل فيه السلطات الأميركية التحقيق في ملابسات حادث إطلاق النار الذي وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، وأثار حالة من الفوضى في موقع الفعالية قبل إجلاء كبار المسؤولين والحضور.