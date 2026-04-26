فقد نددت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد بـ"العنف السياسي" بعد إطلاق النار خلال حفل إعلامي في واشنطن.

وأعربت كالاس في منشور على إكس عن "ارتياحها" لعدم سقوط ضحايا، وأضافت "لا يوجد مكان للعنف السياسي في أي ديموقراطية. ينبغي ألت تتحول مناسبة مخصصة لتكريم الصحافة الحرة إلى مسرح للخوف".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "أشعر بصدمة بالغة إزاء ما جرى خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن ليلة أمس."

وأضاف ستارمر: "يجب إدانة أي اعتداء على المؤسسات الديمقراطية أو على حرية الصحافة بأشد العبارات. إنه لمن دواعي الارتياح الشديد أن يكون الرئيس الأميركي، والسيدة الأولى، وجميع الحاضرين بخير".

وفي باريس، اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن الهجوم المسلح الذي استهدف رئيس الولايات المتحدة الليلة الماضية، مضيفا أنه "أمر غير مقبول. لا مكان للعنف في الديمقراطية. أعلن دعمي الكامل لدونالد ترامب".

ودانت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي الأحد، حادث إطلاق النار في واشنطن.

وكتبت تاكايشي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس : "لقد شعرت بالارتياح لسماع أن الرئيس ترامب بخير بعد إطلاق النار المروع"، مضيفة: "لن يتم على الإطلاق التسامح مع العنف في أي مكان في العالم".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه "صُدم بشدة" بسبب واقعة إطلاق النار التي حدثت في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بواشنطن العاصمة.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية بأن رئيس الوزراء كتب على حسابه على منصة "إكس": "صُدمت بشدة بسبب واقعة إطلاق النار المقلقة التي حدثت قبل قليل في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بواشنطن العاصمة"، حيث قام رجل بمقاطعة حفل العشاء، الذي كان يحضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، عندما أطلق النار، ما استدعى إخلاء المكان بصورة فورية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه شعر "بالارتياح لدى معرفته بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى وباقي الحضور بخير".

وأضاف: "مشاعري وصلواتي معه، وأتمنى له السلامة والعافية دائمًا".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد عبّر عن شعوره بالصدمة مما وصفه بمحاولة اغتيال الرئيس ترامب.

وقال نتنياهو عبر صفحته على منصة "إكس": "لقد صُدمنا أنا وسارة بمحاولة اغتيال الرئيس ترامب الليلة الماضية في واشنطن العاصمة. ونحن مرتاحون لأن الرئيس والسيدة الأولى بخير وبصحة جيدة".

وتابع نتنياهو: "نتمنى الشفاء التام والعاجل لضابط الشرطة المصاب، ونحيي جهاز الخدمة السرية الأميركية على تحركه السريع والحاسم".

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إسرائيل تقف صفًا واحدًا مع الولايات المتحدة وترامب، متابعًا: "أدين بأشد العبارات حادثة إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي حضره الرئيس ترامب، وأشيد بقوات الأمن الأميركية لسرعة استجابتها في تحييد المهاجم".

كما دانت الإمارات العربية المتحدة، الأحد، بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الجريمة النكراء.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات مع رئيس الولايات المتحدة وعائلته وحكومة وشعب الولايات المتحدة.

كما أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار

وعبرت مملكة البحرين، الأحد، عن استنكارها لمحاولة استهداف العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، الذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعربت وزارة الخارجية عن "استنكار مملكة البحرين الشديد لمحاولة مسلح اقتحام فعالية العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض في أحد فنادق العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور الرئيس دونالد ترامب، معبرة عن إدانتها للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله".

وأكدت وزارة الخارجية "تضامن مملكة البحرين مع الولايات المتحدة والشعب الأميركي، مشيدة بكفاءة عناصر أمن وحماية الرئيس الأميركي، التي تمكنت من إفشال المحاولة واعتقال المهاجم، متمنية لرجل الأمن المصاب الشفاء العاجل، وللرئيس الأميركي الصحة والسلامة، وللولايات المتحدة دوام الاستقرار والنماء والازدهار".

وشهد فندق هيلتون واشنطن بالولايات المتحدة إطلاق نار خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب، ما دفع جهاز الخدمة السرية لإجلاء الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا، إضافة إلى أعضاء بارزين في إدارته إلى خارج القاعة التي كانوا يتواجدون فيها بالفندق.

وأعلن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن شخصًا مسلحًا ببندقية حاول اختراق الأمن في حفل العشاء.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن المشتبه به المعتقل حاليًا يدعى كول توماس ألين، ويبلغ من العمر 31 عامًا، وهو من كاليفورنيا.