أطلق مسلح النار في الفندق الذي استضاف حفل عشاء لرابطة مراسلي البيت الأبيض يوم السبت، مما أدى إلى إجلاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولي الحكومة سريعًا، قبل أن يتم القبض على المشتبه به.
فيما يلي تسلسل زمني للواقعة وما تلاها مباشرة، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز:
- قرابة الساعة 8:35 مساء يوم السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00.35 بتوقيت غرينتش، اليوم الأحد)، لجأ الضيوف في حفل العشاء، الذي أقيم في فندق هيلتون واشنطن، إلى الاحتماء عند سماع صوت طلقات نارية، وهو ما أظهرته لقطات فيديو.
- بعد ذلك بوقت قصير، اندفع أفراد الخدمة السرية الأمنية نحو ترامب، ورافقوا الرئيس وأعضاء الحكومة إلى خارج قاعة الحفلات.
- قالت رئيسة بلدية واشنطن العاصمة مورييل باوزر، ورئيس الشرطة المؤقت جيفري كارول، للصحفيين لاحقا، إن مسلحا واحدا اقتحم نقطة تفتيش تابعة للخدمة السرية في ردهة بالفندق.
- ذكر كارول أن المشتبه به اقتحم نقطة تفتيش تابعة للخدمة السرية في ردهة الفندق، وكان مسلحًا ببندقية صيد ومسدس وعدة سكاكين، وخلال تجاوز المشتبه به لنقطة التفتيش، اعترضه أفراد الخدمة السرية.
- أفادت رئيسة البلدية بأن أحد أفراد جهاز الخدمة السرية أُصيب بجروح ونُقل إلى مستشفى محلي، مضيفة أن المشتبه به نُقل أيضًا إلى مستشفى محلي، حيث خضع للفحص الطبي.
- وقال رئيس الشرطة كارول: "نعلم أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين قوات إنفاذ القانون وهذا الشخص.. المشتبه به في الواقعة لم يُصب بأي رصاصة... قوات إنفاذ القانون أسقطته أرضًا فعليًا وصفدت يديه".
- قرابة الساعة 9:17 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01.17 بتوقيت غرينتش)، أدلى ترامب بأول تعليقاته بعد إطلاق النار، قائلًا إن قوات إنفاذ القانون "تصرفت بسرعة وشجاعة". ونشر ترامب على منصة تروث سوشال أنه "تم القبض على مطلق النار"، وقال إنه أوصى بمواصلة الحفل.
- بعد حوالي 20 دقيقة، كتب ترامب منشورًا آخر، جاء فيه أن قوات إنفاذ القانون طلبت منه ومن آخرين مغادرة مكان الحفل، وإنه امتثل لهذا الطلب. وقال إنه سيتم تحديد موعد آخر للفعالية "في غضون 30 يومًا".
- في حوالي الساعة 10:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02.30 بتوقيت غرينتش)، خاطب ترامب وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، برفقة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي والقائم بأعمال وزير العدل.
- وقال ترامب ومسؤولون آخرون في أجهزة إنفاذ القانون إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المشتبه به كان مطلق النار الوحيد.
- في حوالي الساعة 11:13 مساء بتوقيت الساحل الشرقي (03.13 بتوقيت غرينتش)، صرحت جانين بيرو، ممثلة الادعاء العام في مقاطعة كولومبيا، للصحفيين بأن المشتبه به متهم باستخدام سلاح ناري في إطار ارتكاب جريمة عنف، والاعتداء على ضابط اتحادي بسلاح خطير.