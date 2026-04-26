يبرز اسم فندق واشنطن هيلتون كلما ارتبط بحادث أمني كبير؛ فالفندق الذي يقع في منطقة دوبونت سيركل، والمعروف لدى كثيرين بلقب "فندق ريغان"، يرتبط بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان في 30 مارس 1981، عندما أطلق جون هينكلي جونيور النار عليه أثناء مغادرته الفندق بعد إلقاء خطاب.

يومها، أصيب ريغان بجروح خطيرة، إلى جانب المتحدث باسم البيت الأبيض جيمس برادي، وعميل في الخدمة السرية، وضابط شرطة، في حادثة هزّت الولايات المتحدة وأصبحت واحدة من أبرز المحطات الأمنية في التاريخ الأميركي الحديث.

وبعد أكثر من أربعة عقود، عاد الفندق نفسه إلى دائرة الضوء مع حادث إطلاق النار الذي شهدته واشنطن مساء اليوم، ما أعاد إلى الأذهان فورا حادثة 1981، ودفع كثيرين إلى الربط بين المشهدين: مكان واحد، توتر أمني، واستنفار واسع من الأجهزة الأمنية.

ورغم اختلاف الظروف والسياقات بين الحادثتين، فإن القاسم المشترك يبقى رمزية الموقع نفسه، الذي تحول من مجرد فندق شهير في العاصمة الأميركية إلى شاهد على لحظات حرجة في تاريخ الأمن الرئاسي الأميركي.

في الحادثة الأخيرة، سارعت الأجهزة الأمنية إلى فرض طوق أمني واسع، بينما استعادت وسائل الإعلام الأميركية أرشيف محاولة اغتيال ريغان، لتؤكد أن الفندق لا يزال يحمل إرثا ثقيلا من الأحداث الأمنية الكبرى.

وبين عام 1981 واليوم، تغيرت أدوات الحماية وتطورت منظومات الأمن بشكل كبير، لكن الحقيقة الثابتة أن المواقع التي ترتبط بالأحداث الكبرى تبقى محفورة في الذاكرة الجماعية، ويظل اسم واشنطن هيلتون مثالا حيا على ذلك.