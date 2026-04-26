وقالت شبكة "فوكس نيوز"، إن المشتبه به المعتقل حاليا يدعى كول توماس ألين، ويبلغ من العمر 31 عاما، وهو من كاليفورنيا.

وقالت الشرطة إنه كان نزيلا في فندق واشنطن هيلتون، حيث أقيم العشاء، وكان يحمل أسلحة متعددة، من بينها مسدسات وسكاكين.

ويتلقى ألين العلاج في المستشفى بعد الحادث، وذكرت شبكة بي بي سي أنه من المتوقع توجيه الاتهام للمتهم رسميًا يوم الاثنين.

ووقع الهجوم في فندق هيلتون واشنطن، بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحضر حفل العشاء في إحدى قاعاته.

وأخرج أفراد جهاز الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا على عجل من الحفل، بعد سماع ‌أصوات إطلاق نار.

وبعد حوالي ساعة من إخراج ترامب ‌من ‌الحفل، كتب على منصة "تروث سوشال"، أن "مطلق النار ألقي القبض عليه"، وفي منشور لاحق نشر صورته.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن المشتبه به كان "ذئبا منفردا"، أي أنه لا يرتبط بأي تنظيمات، كما وصفه بأنه "مختل عقليا".

وفي السياق ذاته، قائد شرطة واشنطن إن المشتبه به كان نزيلا في الفندق، وفقا لمعلومات أولية.

وأضاف أن "الواقعة فردية على ما يبدو، والتحقيق يشمل معرفة من كان المشتبه به يستهدفه".

كما أوضح أن السلطات لم تعلم بعد الدافع وراء الواقعة.

وفي سياق متصل، كشف القائم بأعمال وزير العدل أنه تم توجيه اتهامين بحيازة الأسلحة والاعتداء للمشتبه به، الذي سيمثل أمام المحكمة الاثنين.