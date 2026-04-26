وأكد مسؤول آخر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أن المشتبه به أطلق النار على أحد أفراد الخدمة السرية "وهو بخير".

وفي السياق ذاته، قال رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض إن "الجميع بخير" بعد حادث إطلاق النار، مؤكدا أنه سيجري إعادة جدولة الحدث.

ووقع إطلاق النار في فندق شهد حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأخرج أفراد جهاز الخدمة السرية ترامب والسيدة الأولى على عجل من قاعة الحفل، ليل السبت، بعد سماع ‌أصوات إطلاق نار.

وبعد نحو ساعة من إخراج ترامب ‌من ‌الحفل، قال الرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشال"، إن "مطلق النار ألقي القبض عليه".

وأضاف ترامب: "ليلة حافلة بالأحداث ‌في واشنطن. قام ‌جهاز ⁠الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع".

وفور سماع الأصوات، توقف الحاضرون ⁠في ‌العشاء عن الكلام على الفور، ⁠وبدأ الناس يصرخون: "انبطحوا. انبطحوا".

واحتمى مئات ⁠الضيوف أسفل الطاولات، بينما اندفع أفراد الخدمة السرية ⁠بزيهم القتالي إلى قاعة الطعام.

واحتمى ترامب وزوجته ميلانيا خلف المنصة، قبل أن يخرجهم أفراد الخدمة السرية على عجل.

واختبأ العديد من الحاضرين البالغ عددهم ​2600 ‌شخص، بينما هرب موظفو الفندق إلى مقدمة قاعة الطعام.