وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "كانت أمسية مميزة في واشنطن. قام جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع. تصرفوا بسرعة وشجاعة".

وتابع الرئيس الأميركي: "ألقي القبض على مطلق النار، وأوصيت بأن ندع الأمور تسير كما هي، لكنني سألتزم تماما بتوجيهات قوات إنفاذ القانون. سيتخذون قرارهم قريبا".

وأضاف ترامب: "بغض النظر عن هذا القرار، ستكون الأمسية مختلفة تماما عما خطط لها، وسنضطر ببساطة إلى إعادة تنظيمها".

وفي منشور آخر لاحق قال: "طلبت منا جهات إنفاذ القانون مغادرة المبنى وفقا للإجراءات المتبعة، وسنفعل ذلك فورا".

وأعلن ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد 30 دقيقة، من قاعة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض".

واستطرد: "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع أعضاء مجلس الوزراء، جميعهم بصحة جيدة. سنتحدث إليكم بعد نصف ساعة".

وختم منشوره قائلا: "تحدثت مع جميع الممثلين المسؤولين عن الفعالية، وسنعيد جدولتها خلال 30 يوما".