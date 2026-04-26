وأظهرت مقاطع فيديو أفراد الخدمة السرية يصطحبون ترامب إلى خارج القاعة، التي كانت تشهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

ولم يتضح بعد الحادث الأمني الذي تسبب في إجلاء ترامب من القاعة.

كما تم إجلاء نائب الرئيس جي دي فانس، وأعضاء آخرين من إدارة ترامب.

وأظهر مقطع مصور من ‌حفل العشاء، ‌أن الحاضرين، ومن بينهم ترامب وزوجته وأعضاء بارزين في إدارته، ⁠احتموا ⁠عقب سماع ⁠ضجيج مرتفع.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي طلقات نارية في بهو الفندق الذي يستضيف الحفل.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر مطلعة، أن مطلق النار اعتقل قبل أن يتمكن من دخول القاعة.

وأفاد مصدر لشبكة "سي إن إن"، أن ترامب وأعضاء إدارته بخير.