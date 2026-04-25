وكتب عراقجي على منصة إكس: "زيارة مثمرة للغاية إلى باكستان التي نقدّر نواياها الطيبة وجهودها الأخوية لإعادة إحلال السلام في منطقتنا. عرضت وجهة نظر إيران بشأن إطار عمل لإنهاء الحرب على إيران بشكل دائم. علينا أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلا بشأن الدبلوماسية".

وكان دونالد ترامب قد اعتبر في وقت سابق أن رحلة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان للقاء المسؤولين الإيرانيين تمثل "إهدارا للوقت"، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تعاني من صراعات داخلية وارتباك.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشال: "لقد ألغيت للتو رحلة ممثلي إلى إسلام آباد، باكستان، للقاء الإيرانيين. لقد أُهدر الكثير من الوقت في السفر، وكذلك أُهدر الكثير من العمل".

وتابع: "هناك صراعات داخلية وارتباك شديدان داخل قيادتهم. لا أحد يعرف من المسؤول، حتى هم أنفسهم. كما أننا نملك زمام الأمور، وهم لا يملكون شيئا. إذا أرادوا التحدث، فكل ما عليهم فعله هو الاتصال".

وكانت وكالة إرنا قد أفادت في وقت سابق بأن عراقجي غادر إسلام آباد "بعدما التقى بمسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".

وبدأ عراقجي، الجمعة، زيارته لإسلام آباد ضمن جولة تشمل مسقط وموسكو، حيث التقى رئيس الوزراء شهباز شريف ونظيره إسحاق دار، وقائد الجيش عاصم منير، الذي يؤدي دورا محوريا في الوساطة بين واشنطن وطهران.