وأضاف: "لقد ألغيت للتو رحلة ممثلي إلى إسلام آباد، باكستان، للقاء الإيرانيين. لقد أُهدر الكثير من الوقت في السفر، وكذلك أُهدر الكثير من العمل".

وتابع: "هناك صراعات داخلية وارتباك شديدان داخل قيادتهم. لا أحد يعرف من المسؤول، حتى هم أنفسهم. كما أننا نملك زمام الأمور، وهم لا يملكون شيئا. إذا أرادوا التحدث، فكل ما عليهم فعله هو الاتصال".

وكان ترامب قد قال في مقابلة مع فوكس نيوز إن بلاده "تملك كل الأوراق الرابحة"، مضيفا أن الإيرانيين "يمكنهم الاتصال بنا في أي وقت يريدون"، لكنه شدد على أن المبعوثين "لن يقوموا بعد الآن برحلات تستغرق 18 ساعة للجلوس والتحدث عن لا شيء".

وأوضح أنه أبلغ المبعوثين بعدم السفر "للحديث عن أمور بلا جدوى"، مشيرا إلى أن موقف إيران من المفاوضات دفعه لاتخاذ قرار الإلغاء، مؤكدا أن إلغاء الزيارة لا يعني استئناف الحرب.

وفي وقت سابق، ذكر موقع أكسيوس أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان في ميامي، مؤكدا عدم تحقيق أي تقدم حتى الآن، وسط فجوات كبيرة بين الجانبين وانعدام للثقة، واصفا ما يجري بأنه "مفاوضات حول المفاوضات".