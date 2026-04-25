وبحسب موقع "آرمي ريكوغنيشن"، أكدت شركة "شنيانغ" لصناعة الطائرات أن النسخة البحرية من المقاتلة ستحمل هذا اللقب رسميا، وهو اسم ظهر سابقا خلال معرض جوهاي للطيران في نوفمبر 2024، وكان متداولا منذ عام 2022، ما يشير إلى اعتماده قبل الإعلان الرسمي.

ويتزامن الكشف عن الاسم مع مرحلة تكثف فيها بكين عرض قدراتها الجوية، من خلال صور الطائرات وعروض الطيران وتجارب حاملات الطائرات، ضمن نمط متبع في الطيران البحري الصيني يقوم على إطلاق أسماء مرتبطة بأسماك القرش.

وتحمل طائرات أخرى تسميات مشابهة، مثل "جي 15" المعروفة باسم "القرش الطائر"، و"جي 15 دي" للحرب الإلكترونية التي تعرف بـ"القرش الكهربائي"، في حين تحمل النسخة البرية من "جي 35" اسم "يونغ لونغ" أو "التنين السحابي"، ما يعكس تمييزا بين النسختين البحرية والجوية رغم تشابه التصميم.

وأجرت النسخة البحرية من J-35 أولى رحلاتها في عام 2021، وتتميز بقضيب إطلاق مخصص لحاملات الطائرات، وأجنحة قابلة للطي، وهيكل هبوط معزز، بينما أقلعت النسخة البرية الأخف وزنا لأول مرة في 2023.

وفي عام 2025، أُدرجت النسختان ضمن مخزون جيش التحرير الشعبي خلال عرض "يوم النصر" في بكين، كما أكدت البحرية الصينية في 25 سبتمبر من العام نفسه نجاح تجارب الإقلاع والهبوط على متن حاملة طائرات من فئة "فوجيان تايب 003".

وتصنف J-35 ضمن فئة المقاتلات الشبحية المتوسطة بمحركين ومقعد واحد، مع قدرة على حمل الأسلحة داخليا، وتشمل خصائصها أجنحة قابلة للطي لتقليل المساحة على متن الحاملات، وعجلة أمامية مزدوجة لتحمل ضغط الإقلاع، وخطاف هبوط لخفض السرعة.

وتقارن هذه المقاتلة من حيث الحجم والدور القتالي بالمقاتلة الأميركية "إف-35 سي".

ويبلغ وزن الطائرة نحو 30 طنا، ومدى يصل إلى 1200 كيلومتر باستخدام الوقود الداخلي، كما تضم حجرة الأسلحة ست نقاط تعليق تتيح حمل صواريخ جو-جو مثل "بي إل-10" للقتال القريب و"بي إل-15" للاعتراض بعيد المدى.

كما يمكنها حمل قنابل موجهة وقنابل خارقة للتحصينات بوزن 500 كيلوغرام، إضافة إلى صواريخ مضادة للسفن والرادارات.

وبحلول أكتوبر 2025، تم إنتاج 57 طائرة من طراز J-35، مقارنة بأكثر من 1200 طائرة من المقاتلة الأميركية "إف-35".