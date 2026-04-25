وقال ترامب، في مقابلة مع فوكس نيوز، إن بلاده "تملك كل الأوراق الرابحة"، مضيفا أن الإيرانيين "يمكنهم الاتصال بنا في أي وقت يريدون"، لكنه شدد على أن المبعوثين "لن يقوموا بعد الآن برحلات تستغرق 18 ساعة للجلوس والتحدث عن لا شيء".

وأوضح أنه أبلغ المبعوثين بعدم السفر "للحديث عن أمور بلا جدوى"، مشيرا إلى أن موقف إيران من المفاوضات دفعه لاتخاذ قرار الإلغاء، مؤكدا أن إلغاء الزيارة لا يعني استئناف الحرب.

وجاءت تعليقاته بعد أن قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن ويتكوف وكوشنر سيغادران إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران.