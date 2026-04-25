وذكرت وكالة "إرنا" أن عراقجي التقى مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، حيث تناولت المحادثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف الوزير الإيراني في مكتبه بالعاصمة، بحضور وزير الخارجية إسحاق دار وقائد الجيش عاصم منير، حيث تركزت المناقشات على "الوضع الإقليمي الراهن"، وفق بيان رسمي.

كما التقى عراقجي قائد الجيش الباكستاني ضمن مباحثات تتصل بالملف الإقليمي وجهود التهدئة، فيما أفاد مصدر باكستاني مشارك في المحادثات بأن الوزير الإيراني عرض مطالب طهران في المفاوضات، إلى جانب تحفظاتها على المواقف الأميركية.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده تواصل تسهيل المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بهدف تحقيق السلام والاستقرار، داعيا وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب التقارير القائمة على التكهنات.