وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده يمكن أن تشارك في هذه العمليات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأوضح فيدان، في حديثه للصحفيين في لندن، أن تركيا "ستكون منفتحة على" المشاركة في تحالف مكلف بإزالة الألغام البحرية في المضيق، بمجرد التوصل إلى اتفاق، واصفا هذا العمل بأنه جهد "إنساني".

وشدد الوزير التركي، في الوقت ذاته، على أن أنقرة لن تشارك في أي عمليات قد تؤدي إلى تصنيفها طرفا في صراع جديد، مؤكدا أن بلاده ستتجنب أي دور ينطوي على الانحياز إلى تجدد الصراع.