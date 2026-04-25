بدأت التطورات قرابة السادسة صباحا، مع سماع إطلاق نار كثيف وانفجارات قرب قاعدة كاتي العسكرية، خارج باماكو مباشرة، وقرب مطار موديبو كيتا الدولي وقاعدة القوات الجوية المجاورة.

وتحدث شهود عن تحليق مروحيات عسكرية واستخدام أسلحة ثقيلة في محيط هذه المواقع.

حتى الظهيرة، بدت الشوارع الرئيسية في وسط باماكو شبه خالية، مع التزام واسع من السكان بالبقاء في المنازل، خصوصا بعد تحذيرات أمنية دعت إلى تجنب التحرك نحو مناطق كاتي والمطار.

وأفاد سكان بأن الأحياء السكنية بقيت هادئة نسبيا، مع سماع طلقات متقطعة دون اندلاع اشتباكات داخلها.

ميدانيا، نشر الجيش المالي حواجز ودوريات على الطرق المؤدية إلى كاتي والمطار، وفرض قيودا على الحركة في تلك المناطق، في محاولة لعزل مسرح العمليات ومنع امتداده إلى قلب المدينة.

ولم ترد تقارير عن فوضى عامة أو قتال في الشوارع المدنية، إذ تركزت الهجمات على أهداف عسكرية وسيادية، ما يشير إلى طبيعة دقيقة للهجوم، استهدفت مفاصل القوة أكثر من استهدافها السكان.

الجيش المالي أعلن أن "الوضع تحت السيطرة"، مؤكدًا أنه تصدى للمهاجمين، مع استمرار عمليات تمشيط في بعض المواقع. غير أن المشهد العام يعكس حالة ترقب وقلق، في ظل تضارب المعلومات وغياب صورة كاملة عن مجريات ما حدث.

عمليا، لم تشهد باماكو انهيارا أمنيا، لكنها بدت لساعات مدينة مشلولة الحركة، تعيش تحت ضغط حدث أمني كبير وصل إلى محيط مراكز القرار، ما يضع المرحلة المقبلة تحت اختبار حقيقي لقدرة السلطات على استعادة المبادرة ومنع تكرار الاختراق.