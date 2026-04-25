وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان أن الاجتماع لا يزال جاريا، مشيرا إلى أن "الوضع الإقليمي الراهن" يشكل محور النقاش، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، التقى عراقجي أيضا قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ضمن مباحثات تتصل بالملف الإقليمي وجهود التهدئة.

وأفاد مصدر باكستاني مشارك في المحادثات بأن وزير الخارجية الإيراني أبلغ المسؤولين الباكستانيين بمطالب طهران في المفاوضات، إلى جانب تحفظاتها على المواقف الأميركية، خلال زيارته إلى إسلام آباد.