وقال الجيش في بيان إن مجموعات مسلحة هاجمت نقاطا وثكنات في باماكو ومناطق أخرى فجر 25 أبريل، دون تحديد هويتها.

وأفادت تقارير بسماع إطلاق نار في عدة مناطق، بينها كاتي القريبة من العاصمة، حيث يقع مقر إقامة رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، إضافة إلى غاو في الشمال وسيفاري بوسط البلاد.

كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إطلاق نار سمع قرب مطار موديبو كيتا الدولي في باماكو، مع دوي أسلحة ثقيلة وبنادق آلية، فيما شوهدت مروحية تحلق فوق المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.