وأوضح ستارمر، خلال زيارة قام بها إلى كنيس تعرض الأسبوع الماضي لهجوم بزجاجات حارقة، أن قرار حظر "الحرس الثوري" وتصنيفه على قائمة المنظمات الإرهابية سيكون مع بدء الدورة البرلمانية المقبلة عقب الانتخابات المحلية.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده "بحاجة إلى تشريع لاتخاذ التدابير اللازمة، وهذا التشريع هو ما نسعى إلى تقديمه في أقرب وقت ممكن. سنبدأ دورة برلمانية جديدة خلال أسابيع قليلة، وسنقدم هذا التشريع".

من جانبها، ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن قانون حظر "الحرس الثوري" سيدرج ضمن خطاب تشارلز الثالث في مايو المقبل.

ويأتي قرار حظر "الحرس الثوري الإيراني" بعد أشهر من الضغوط التي مارستها أحزاب المعارضة.