وقال مسؤول في وزارة النقل بالمقاطعة، الجمعة، إن هذا الخطا تم ‌تداركه ‌على وجه السرعة.

ولفترة وجيزة، تم رفع ‌15 ⁠من الأعلام الأسترالية ضمن أكثر من 230 علما للترحيب بملك بريطانيا عند وصوله ⁠إلى ‌واشنطن، الإثنين.

وقال المسؤول إن أعلام أستراليا ⁠استبدلت في وقت لاحق بأعلام ⁠بريطانية.

والملك تشارلز هو أيضا حاكم أستراليا، لكن هذا الدور شرفي إلى حد ‌كبير.

وينظر لزيارة الملك الرسمية، التي تأتي بمناسبة الاحتفال ⁠بمرور 250 عاما على إعلان استقلال الولايات المتحدة عن الحكم البريطاني، على نطاق واسع أنها الزيارة الأكثر أهمية منذ اعتلائه العرش.

وستهدف الزيارة إلى تعزيز "العلاقة الخاصة" بين الحليفين، التي وصلت إلى ‌أدنى مستوياتها منذ 70 عاما وسط التوترات المحيطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.