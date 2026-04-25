ونشرت امرأة يعتقد أنها زوجة أحد الجنود التابعين لهذه الوحدة، صورا تظهر 3 جنود بلحى طويلة، وقد فقدوا الكثير من وزنهم وبرزت ضلوعهم.

وكانت الوحدة متمركزة بمنطقة خاركيف شمال شرقي البلاد منذ 25 أغسطس 2025، حيث كانت الإمدادات تصل "بمشيئة الله"، كما كتبت أناستاسيا سيلتشوك على منصا التواصل الاجتماعي، مضيفة: "كل 10 إلى 15 يوما تقريبا من دون ماء أو طعام".

وكشفت أن الجنود كانوا يشربون مياه الأمطار، ويذيبون الثلوج خلال فصل الشتاء.

واستقبل صحفيون عسكريون وشخصيات أوكرانية عامة الخبر بغضب شديد.

وكتبت المراسلة آنا كاليوجنا على منصات التواصل الاجتماعي: "لم أتخيل يوما أن تصل قيادتنا العسكرية بجيشنا إلى هذا الحد من العار. جنودنا يبدون كأنهم عائدون من الأسر الروسي".

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الجمعة، إقالة قائد الوحدة، واتهمته بـ"إخفاء حقيقة الوضع".

وأضافت في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "خسرنا عددا من المواقع ووقعت سلسلة من الأخطاء في تقدير إمدادات الجنود"، مشيرة إلى "رصد مشكلة في إمدادات الأغذية لأحد المواقع".

وتخوض الوحدة معارك حول نهر أوسكيل في منطقة كوبيانسك شمال شرقي أوكرانيا.

وأوضحت أوكرانيا أن الإمدادات تنقل إلى القوات على تلك الجبهة باستخدام طائرات مسيّرة وقوارب، لعبور المجرى المائي الذي يتعرض لنيران روسية.

وأفاد الجيش الأوكراني بتزويد الوحدة بالمواد الغذائية، مضيفا: "إذا سمحت الظروف، سيتم إجلاء القوات فورا".

وأجرى القائد الجديد للوحدة تاراس ماكسيموف، اتصالا عبر الإنترنت مع الجنود بعد تعيينه، متعهدا بإراحتهم من الخدمة حالما يسمح الطقس بذلك.

وقال له أحد الجنود في المكالمة التي نشرتها وسائل الإعلام الأوكرانية: "ساعدنا بسحبنا من هنا، وسيكون كل شيء على ما يرام".