وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية الإيراني سيعقد اجتماعات مع مسؤولين باكستانيين كبار لمناقشة أحدث التطورات الإقليمية والجهود الجارية لإحلال السلام والاستقرار.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عراقجي سيتوجه إلى إسلام آباد الجمعة لإجراء محادثات بشأن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفادت بأن عراقجي "سيبدأ جولة إقليمية مساء الجمعة، يزور خلالها إسلام آباد ومسقط وموسكو".

وأضافت أن "الهدف من هذه الزيارة هو إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة التطورات الجارية في المنطقة، واستعراض الوضع المتعلق بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران".

جولة ثانية من المحادثات

وتستعد العاصمة الباكستانية منذ أيام لجولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن من غير الواضح ما إذا كان عباس عراقجي سيلتقي بمسؤولين أميركيين.

وقالت 3 مصادر إن محادثات ​السلام بين إيران والولايات المتحدة ⁠قد تستأنف قريبا في باكستان.

وذكر اثنان من المصادر أن فريقا أميركيا للدعم اللوجستي والأمني موجود بالفعل في باكستان استعدادا للمحادثات المحتملة.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في مؤتمر صحفي، ‌ إن أمام إيران فرصة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع الولايات المتحدة.

وكان من المتوقع عقد الجولة الأخيرة من ‌محادثات السلام يوم الثلاثاء، لكنها ‌لم تعقد.

ومدد ترامب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضين حتى يجتمعوا.