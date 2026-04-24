وذكر المسؤولون أن نائب الرئيس جي دي فانس لا يعتزم الحضور في الوقت الحالي، وذلك بسبب غياب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن الاجتماعات. وينظر البيت الأبيض إلى قاليباف بصفته رئيسا للوفد الإيراني والنظير البروتوكولي لفانس.

وأوضحوا أن نائب الرئيس سيظل في حالة تأهب للسفر إلى إسلام آباد إذا أحرزت المفاوضات تقدما ملموسا، بينما سيتواجد أعضاء من مكتبه في الموقع لمتابعة سير المباحثات.

والجمعة، أفادت ​مصادر حكومية باكستانية بأن وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي من ⁠المتوقع أن يصل إلى إسلام آباد لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، لكن ليس ​من المقرر أن يلتقي بمفاوضين أميركيين.

وكانت إسلام آباد قد ‌استضافت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لكنها انهارت ‌في وقت ‌سابق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن عراقجي بدأ جولة تشمل زيارات إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو. ولم يشر التقرير ‌إلى أي محادثات مباشرة مع ‌الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال وزير الدفاع ⁠الأميركي بيت هيغسيث إن طهران ​لديها فرصة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع واشنطن.

وقال "إيران تعلم أن أمامها فرصة للاختيار بحكمة.. على طاولة المفاوضات. كل ما عليها فعله ​هو ‌التخلي عن السلاح النووي بطرق ملموسة يمكن التحقق منها".