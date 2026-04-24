وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسل التلفزيون الرسمي بافيل زاروبين "ربما يذهب الرئيس بوتين إلى ميامي بصفته عضوا في مجموعة العشرين، أو قد ‌لا يذهب، أو قد يذهب ‌ممثل روسي آخر".

وأكد مسؤول أميركي مطلع الجمعة أن الولايات المتحدة وجهت دعوة ​إلى روسيا لحضور الاجتماع السنوي لمجموعة العشرين الذي تستضيفه واشنطن هذا العام في ميامي، مضيفا ‌أن موسكو قبلت الدعوة.

ولم يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين منذ 2019 بسبب جائحة كوفيد-19 ثم بسبب ‌حرب أوكرانيا ‌عام 2022، والذي فجر أكبر أزمة في العلاقات بين موسكو والدول الغربية منذ ذروة الحرب الباردة.

وقال الكرملين في العام الماضي إنه يتفق ​مع ترامب على أن طرد روسيا من مجموعة الثماني في 2014 كان خطأ، لكن تلك المجموعة، التي أصبحت بعد ذلك مجموعة السبع، لم تعد ذات أهمية بالنسبة لروسيا وتبدو "عديمة الفائدة إلى حد ما".

ونقلت وكالات أنباء روسية ​عن ‌ألكسندر بانكين نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن روسيا تلقت دعوة للمشاركة على أعلى ​مستوى في قمة مجموعة العشرين في ميامي.