ونشر ترامب، الأربعاء، على حسابه في منصة "تروث سوشيال" نصا مطولا من 4 صفحات، يبدو أنه تفريغ لتصريحات مقدم البودكاست المحافظ مايكل سافاج، هاجم فيه الحقوق الدستورية الأميركية بمنح الجنسية لكل من يولد داخل البلاد، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

واتهم المنشور المهاجرين الهنود العاملين في قطاع التكنولوجيا بعدم توظيف الأميركيين البيض المولودين في البلاد، كما زعم أن المهاجرين الهنود لا يتقنون اللغة الإنجليزية.

كما نشر ترامب مقطع فيديو لسافاج وهو يدلي بهذه التصريحات في برنامجه.

وجاء في المنشور: "الطفل الذي يولد هنا يصبح مواطنا فورا، ثم يجلب كامل أسرته من الصين أو الهند أو من أي مكان بائس آخر على هذا الكوكب".

وتعليقا على هذا المنشور، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال إن "هذه التصريحات من الواضح أنها غير مدروسة وغير لائقة، ولا ذوق لها".

وأكد المسؤول الهندي أن "هذه التصريحات لا تعكس واقع العلاقات بين الهند والولايات المتحدة التي طالما قامت على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

من جهته، وصف عضو الكونغرس آمي بيرا، وهو ديمقراطي ينحدر من عائلة مهاجرة من الهند، منشور ترامب بأنه "مسيء وجاهل ولا يليق بالمنصب الذي يشغله".

كما أعربت مؤسسة الهندوس الأميركيين عن انزعاجها من "هذا الخطاب المليء بالكراهية والعنصرية".

وكتبت على منصة "إكس": "إن تبني مثل هذه الخطابات من قبل رئيس الولايات المتحدة سيؤجج الكراهية ويعرض مجتمعاتنا للخطر، في وقت بلغت فيه كراهية الأجانب والعنصرية مستويات غير مسبوقة".

وجاء منشور ترامب تزامنا مع زيارة مرتقبة سيقوم بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الهند الشهر المقبل، سعيا إلى تهدئة التوترات الأخيرة بين البلدين اللذين طالما ربطتهما علاقة ودية.

وسبق لإدارة ترامب، التي شددت قيود الهجرة، أن استهدفت التأشيرات التي يستخدمها العاملون الهنود في قطاع التكنولوجيا، كما فرضت قبل عدة أشهر تعريفات جمركية مرتفعة على الهند بعد استياء ترامب من تقليل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من دور وساطته خلال النزاع بين الهند وباكستان.