وقالت كالاس، قبيل قمة غير رسمية لقادة ‌الاتحاد الأوروبي ‌في قبرص "إذا ⁠اقتصرت المحادثات على الملف النووي فقط، دون وجود ⁠خبراء نوويين ‌على طاولة المفاوضات، ⁠فسينتهي بنا المطاف إلى ⁠اتفاق أضعف من خطة ​العمل الشاملة ⁠المشتركة".

وأضافت "وإذا ​لم تُعالج المشاكل في المنطقة، كبرامج ​الصواريخ ودعم إيران للوكلاء والأنشطة الهجينة والإلكترونية في أوروبا، فسينتهي بنا ​المطاف ‌إلى إيران أكثر خطورة".

الموقف الأميركي من جانبه، أكد آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الطاقة والأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أن التعامل مع إيران لا يمكن أن يقوم على الثقة، مشدداً على أن "لا أحد يجب أن يثق بإيران" في ظل ما وصفه بسياساتها الإقليمية وسلوكها تجاه دول الجوار، وذلك في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية".