ووصل الأمير هاري إلى كييف الخميس، حيث ظهر في مقطع فيديو نشره المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي وهيئة السكك الحديد، أثناء نزوله من قطار في العاصمة، في زيارة هي الثالثة له منذ اندلاع الحرب عام 2022.

وخلال كلمة ألقاها في منتدى أمني بحضور صحافيين، وجه الأمير هاري نداء مباشرا إلى الرئيس بوتين قائلا: "لا تستفيد أي دولة من استمرار الخسائر البشرية التي نشهدها. لا يزال هناك وقت الآن لإنهاء هذه الحرب ومنع مزيد من المعاناة للأوكرانيين والروس".

كما دعا واشنطن إلى الاضطلاع بدور قيادي في دفع المفاوضات، في ظل توقف الوساطة الأميركية بين كييف وموسكو منذ اندلاع أزمات إقليمية أخرى مؤخراً، معتبراً أن هذه المرحلة تمثل "لحظة للقيادة الأميركية" على صعيد الأمن والاستقرار الدوليين.

وأشاد هاري بصمود الأوكرانيين منذ بدء الحرب، واصفا ما حققوه بأنه "أمر استثنائي"، في إشارة إلى قدرتهم على التكيف والاستمرار رغم التحديات، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

وفي سياق متصل، أعربت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، عقب لقاء سابق مع الأمير في كييف، عن أملها في أن تستضيف بلادها مستقبلا دورة ألعاب "إنفيكتوس" التي أطلقها هاري لدعم مصابي الحروب.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية واستمرار التصعيد العسكري على الأرض.