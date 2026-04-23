وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن ‌إيران ربما تكون عززت ‌ترسانتها ‌من الأسلحة "قليلا" خلال فترة ‌وقف ‌إطلاق ⁠النار التي استمرت أسبوعين، لكنه أكد أن ⁠الجيش الأميركي قادر ⁠على القضاء ⁠على ذلك في غضون يوم واحد تقريبا.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصابت نحو 75 بالمئة من أهدافها في إيران.

واستبعد ترامب توجيه ضربات لإيران بأسلحة نووية، قائلا: "لا ينبغي السماح لأي جهة باستخدام سلاح نووي".

وفيما يتعلق بالحصار الأميركي على إيران، قال ترامب: "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز".

وشدد الرئيس الأميركي على أن "مضيق هرمز سيُفتح عندما يتم التوصل إلى اتفاق أو يحدث شيء آخر".

وتابع قائلا: "حرمنا إيران من التعاملات التجارية بسبب الحصار".

وبالنسبة لمسار المفاوضات مع طهران، أوضح ترامب أن بإمكانه "إبرام اتفاقية الآن"، لكنه شدد على أنه يريد أن يكون الاتفاق "دائما".

واسترسل ترامب قائلا: "نسعى لعقد اتفاق مع إيران لكن لا نعلم من يتولى زمام القيادة هناك. لم يبق من قادة إيران أحد يتولى القيادة. لقد كنا نتحدث لكنهم في حالة اضطراب".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، شدد ترامب على أن "لديه كل الوقت" في حرب الشرق الأوسط التي تشهد منذ أسبوعين وقفا لإطلاق النار بين واشنطن طهران.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بدوي انفجارات مساء الخميس في طهران، وذلك للمرة الأولى منذ سريان وقف لإطلاق النار في الثامن أبريل، كان يفترض أن تنتهي مفاعيله الأربعاء قبل أن تمدّده الولايات المتحدة أحاديا.

وقبيل ذلك، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن بلاده تستعد لاستناف الحرب، وتنتظر الضوء الأخضر الأميركي لتنفيذ ضربات "تعيد إيران إلى العصر الحجري".