وأفاد وزير البيانات والاتصالات إيان موراي أمام البرلمان بأن الخرق طال بيانات جميع أعضاء "بايوبنك"، البالغ عددهم 500 ألف شخص، واصفا ما جرى بأنه "إساءة استخدام غير مقبولة" لبيانات المؤسسة الخيرية.

وأوضح موراي أن 3 مؤسسات بحثية صينية حمّلت البيانات بصورة مشروعة، مؤكدا أن السلطات "لا تزال تعمل مع بايوبنك لمعرفة تفاصيل ما جرى"، وأنها طلبت منها "التحقيق على وجه السرعة في كيفية انتهاء هذه البيانات معروضة للبيع".

وتستخدم "بايوبنك" بيانات طبية مقدَّمة من متطوعين لمساعدة الباحثين على إجراء اكتشافات علمية في مجالات كتحسين الكشف عن الخرف والسرطانات وعلاجها.

وأكد الرئيس التنفيذي للمنظمة روري كولينز أن البيانات المعروضة للبيع لا تتضمن معلومات تعريفية شخصية، مشيرا إلى أن "علي بابا أزالت تلك الإعلانات بسرعة قبل إتمام أي عملية بيع".

وقد جُمّد وصول المؤسسات البحثية الصينية الثلاث المعنية إلى قاعدة البيانات.