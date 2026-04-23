وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في منشور على منصة إكس إن الحاملة كانت تبحر "في المحيط الهندي ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، في 23 أبريل"، مرفقا بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.

وفرضت القوات الأميركية حصارا بحريا يستهدف حركة التجارة الإيرانية المنقولة بحرا، مع تركيز العمليات حول الموانئ الإيرانية الرئيسية، بما يشمل تشابهار وبندر عباس وبوشهر وخرج، في إطار سياسة تستهدف الضغط على عصب الاقتصاد الإيراني.

ويقود وجود 3 مجموعات قتالية لحاملات طائرات أميركية في محيط الأزمة، "أبراهام لينكولن"، و"جورج بوش" مدعومة بجناح جوي يضم مقاتلات F-35C الشبحية ومقاتلات F/A-18 وطائرات الحرب الإلكترونية EA-18G، إلى جانب طائرات القيادة والتحكم والمروحيات وطائرات الدعم اللوجستي، واحد من أكبر الحشود البحرية الأميركية في المنطقة منذ سنوات.