وفي تصريحات لقناة "إم سي نيوز"، أضاف ترامب: "إنهم في حالة فوضى. ليس لديهم أي فكرة من هو قائدهم. لقد أزلنا فعليًا ثلاثة مستويات من القيادات، وكل من كان قريبا منهم أيضًا"، في إشارة إلى ما وصفه بتغيرات طالت بنية القيادة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وتابع: "لديهم صعوبة في تحديد من يمكنه التحدث باسم البلاد. إنهم ببساطة لا يعرفون"، مشيرًا إلى أن "البحرية والقوات الجوية الإيرانية تم القضاء عليهما".

ووصف ترامب الوضع داخل إيران بأنه "سيئ للغاية"، مضيفًا: "لا أحد يريد مساعدتهم الآن، لأنهم فقدوا عامل الخوف، ولم يعودوا اللاعب المهيمن أو "البلطجية" في الشرق الأوسط".

وجاءت تصريحاته بعد إعلان تمديد وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران يوم الثلاثاء، مع تراجع ترامب عن تهديدات سابقة بقصف البنية التحتية الإيرانية. وقال إن التمديد يهدف إلى منح طهران فرصة لتقديم "اقتراح موحد" لإنهاء الحرب.

في المقابل، تواصل الولايات المتحدة منع السفن من دخول ومغادرة الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع استمرار التوترات بشأن السيطرة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية.

وبينما تبقى مساعي إنهاء الحرب متعثرة حتى الخميس، تتضارب التصريحات بين الجانبين بشأن مشاركتهما في محادثات سلام تُجرى في باكستان.